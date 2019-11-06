Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 13Folge 21vom 06.11.2019
Familien am Abgrund: Britt greift ein!

Folge 21: Familien am Abgrund: Britt greift ein!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei Susanne und Andreas ist die Luft raus - beide betrügen und belügen sich am laufenden Band! Der Grund: Andreas trinkt übermäßig viel Alkohol und schlägt seine Frau. Affären haben beide am laufenden Band. Susanne will heute ihren Andreas zu Rede stellen! Können beide ihre Differenzen klären, oder werden heute wieder die Fetzen fliegen? Rechte: Sat.1

