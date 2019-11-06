Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 32vom 06.11.2019
Gnadenlose Wahrheit: Heute schone ich dich nicht!

Folge 32: Gnadenlose Wahrheit: Heute schone ich dich nicht!

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Aus einer kurzen Internet-Affäre ist bei Sascha mehr geworden: "Jasmin hat es mir angetan, ich bin verliebt in sie!", schwärmt er und will sie heute bei Britt überraschen. Wie wird Jasmin reagieren? Tanja dagegen ist schwer genervt von ihrem eigentlich besten Freund Didi: "Er kümmert sich um nichts, lügt und stinkt - so geht das nicht weiter." Das lässt Didi nicht auf sich sitzen - kann Britt vermitteln? Rechte: Sat.1

SAT.1

