SAT.1Staffel 13Folge 38vom 06.11.2019
Folge 38: Ausgeloggt: Deine Internetsucht kennt keine Grenzen!

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jessica ist total genervt: "Mein Bruder Philipp hängt nur vor dem Computer und verdaddelt seine Zeit!" Philipp sagt dazu: "So viel ist das nicht, nur neun bis zehn Stunden!" Edeltraut ist davon überzeugt, dass ihr Mann Matthias PC-süchtig ist: "Ich habe eine Maschine und keinen Menschen geheiratet" sagt sie traurig. Wird Britt Philipp und Matthias in die Realität zurückholen können? Rechte: Sat.1

