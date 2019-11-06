Staffel 13Folge 46vom 06.11.2019
Folge 46: Arm gegen reich - das Wohlstandsexperiment!
Folge vom 06.11.2019
'Kein Geld der Welt macht glücklich!' Davon ist Nadine felsenfest überzeugt, Luxus lehnt sie kategorisch ab. Wie wird sie es wohl finden, einen Tag lang mit Butler und Limousine zum Shoppen und zur Wellness-Massage gefahren zu werden? Und wie machen sich die wohlhabenden Jetsetter Rebecca und Julio beim 400 Euro-Probearbeitstag? Warum kommt Prinz Alexander von Anhalt mit einer Handvoll Geld auf die Bühne? Diese Fragen klärt Britt in einer interessanten Runde! Rechte: Sat.1
