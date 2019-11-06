Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 47vom 06.11.2019
Störfaktor Ex: Durch Dich hab ich nur Stress!

Störfaktor Ex: Durch Dich hab ich nur Stress!

Folge 47: Störfaktor Ex: Durch Dich hab ich nur Stress!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wolfgang hat sich von Anett getrennt, weil er von ihr total genervt war. Heute will er sie bei Britt zurück erobern. Doch: Will Anett das auch? Für Sabrina geht es heute um alles: Ihr Freund Stefan hatte nämlich Sex mit ihrer Schwester! Doch war das wirklich nur ein One-Night-Stand? Wenn Stefan durch den Lügentest fällt, schickt Sabrina ihn in die Wüste! Rechte: Sat.1

