Staffel 13Folge 48vom 06.11.2019
Folge 48: Britt deckt auf: Geheimnisvolle Doppelleben
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Steven bezeichnet seine Ex Janet als "Stadtmatratze". Hat Janet ihn tatsächlich betrogen und Maximilian ist gar nicht sein Sohn? Enver ist sich sicher, ein Foto vom Genitalbereich seiner Frau im Internet entdeckt zu haben. Spielt Ramona ein doppeltes Spiel oder ist das Bild vielleicht gar nicht von ihr? Britt wird heute die schockierende Wahrheit ans Licht bringen! Rechte: Sat.1
