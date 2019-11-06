Staffel 13Folge 55vom 06.11.2019
Folge 55: Lügenbaron - Deine Geschichten sind der Hammer!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Michael hat als Kind viel falsch gemacht. Durch seine Lügen wurde seine Schwester Sonja vom Vater verprügelt und war regelmäßig im Krankenhaus. Selbst dort hat er sie noch ausgelacht. Heute will er sich bei ihr entschuldigen und hofft, dass sie ihm verzeihen wird Rechte: Sat.1
Britt
