Staffel 13Folge 58vom 06.11.2019
Tierisch durchgeknallt: Deine Wohnung ist ein Zoo!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 58: Tierisch durchgeknallt: Deine Wohnung ist ein Zoo!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sabine und Alireza züchten wertvolle Möpse, die sie auch gern mal in schicke Kostümchen stecken, Melinda lebt mit 105 Katzen! Angelika steht auf ganz andere Haustiere: 28 Reptilien und unzählige Insekten schmücken ihre Wohnung. Und bei Uwe geht die Tierliebe so weit, dass er seine Katze zum Traualtar geführt hat - es wird tierisch bei Britt! Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1