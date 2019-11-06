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SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 58vom 06.11.2019
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Tierisch durchgeknallt: Deine Wohnung ist ein Zoo!

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Folge 58: Tierisch durchgeknallt: Deine Wohnung ist ein Zoo!

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sabine und Alireza züchten wertvolle Möpse, die sie auch gern mal in schicke Kostümchen stecken, Melinda lebt mit 105 Katzen! Angelika steht auf ganz andere Haustiere: 28 Reptilien und unzählige Insekten schmücken ihre Wohnung. Und bei Uwe geht die Tierliebe so weit, dass er seine Katze zum Traualtar geführt hat - es wird tierisch bei Britt! Rechte: Sat.1

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