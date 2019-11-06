Staffel 13Folge 59vom 06.11.2019
Britt
Folge 59: Option Trennung: Ändere Dich, oder das war's!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Markus ist verzweifelt: er hat seine große Liebe Katharina fast verloren, die Beziehung steht kurz vor dem Aus. "Ich bin wirklich furchtbar eifersüchtig und kann es nicht lassen, Katharina zu kontrollieren", gibt er zu und gelobt Besserung. Daran glaubt seine Beinahe-Ex nicht mehr: "Er lauert mir schon auf - total psycho ist das!" Können sich die beiden bei Britt aussprechen? Rechte: Sat.1
