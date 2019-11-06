Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 61vom 06.11.2019
Folge 61: Britt deckt auf: Brisante Liebesabenteuer

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alexander und sein Sohn Kai wurden kurz nach dessen Geburt von Mutter Nadine verlassen. Nach fast sechs Jahren ist sie nun wieder da. Angeblich um ihren Sohn öfter zu sehen. Dabei verbreitet sie nur Terror und hat sogar Alexander und seine neue Freundin Jessica auseinandergebracht. Alexanders bester Freund Marcel ist gar nicht gut auf Nadine zu sprechen: "Die Alte hat den Knall nicht gehört und soll sich bloß wieder verziehen!" Was will Nadine wirklich? Britt findet es heraus! Rechte: Sat.1

