Staffel 13Folge 77vom 06.11.2019
Britt
Folge 77: Reif und sexy - ich steck Euch junge Hühner in die Tasche!
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sonja ist 47 Jahre alt und beruflich im Swingerclub beschäftigt. Für ihren Auftritt bei Britt hat sie ihren reifen Körper in sexy Dessous gehüllt. Doch kann man mit 47 wirklich noch so richtig sexy sein? Vanessa findet Sonjas Auftritt einfach nur peinlich. "Wenn meine Mutter sich so präsentiert hätte, würde ich mich in Grund und Boden schämen!" Für Vanessa ist klar: Erotisch sein und über 40, das passt einfach nicht zusammen ... Rechte: Sat.1
