Staffel 13Folge 78vom 06.11.2019
Je oller, desto doller: Hör auf mit Deinem Körperwahn!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 78: Je oller, desto doller: Hör auf mit Deinem Körperwahn!
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wer hat nicht den Wunsch nach ewiger Jugend? Erika, die sich Botox spritzt und gerne wie Brigitte Nielsen aussehen möchte. Tina, die schon über 12.000 Euro in eine Rundumerneuerung steckte. René, der durch hartes Training und Eiweißdrinks Muskelberge auftürmt oder Lutz, der seinen ganzen Körper tätowiert hat. Tammy, Vanessa und Danny hingegen verachten Operationen und Jugendwahn. Eine explosive Stimmung auf der Bühne! Rechte: Sat.1
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Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-13: Sat.1 & © Season 11: Sat.1 Gold