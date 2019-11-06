Staffel 13Folge 82vom 06.11.2019
Britt
Folge 82: Hochexplosiv! Bei uns knallt es ständig
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Immer nur Zoff in der Hütte - so kann es nicht weitergehen! Ob Streit mit dem Mitbewohner, heimliche Liebesaffären oder dem Freund beichten, dass man nun lesbisch ist. Es wird richtig spannend! Und zwischendurch gibt es Heiratsanträge - ob die auch angenommen werden? Rechte: Sat.1
