SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 85vom 06.11.2019
Folge 85: Mieser Heuchler - warum spielst Du mit meinen Gefühlen?

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rene plagen Zweifel, ob der kleine Leon wirklich sein Sohn ist. Schlimmer noch: Er verdächtigt seine Frau Jenny, ein Verhältnis mit seinem Sohn David zu haben - ist Leon womöglich sogar von ihm? Und Nicole verlangt endlich Klarheit von ihrem Mann Alexander, denn der soll eine Affäre mit ihrer Freundin Manuela haben. Ist das nur ein Gerücht oder ist Alexander ein mieser Heuchler? Rechte: Sat.1

