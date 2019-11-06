Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 13Folge 88vom 06.11.2019
Danke, Britt! Die große Abschiedsshow

Danke, Britt! Die große Abschiedsshow

Britt

Folge 88: Danke, Britt! Die große Abschiedsshow

90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Britts Abschiedssendung hält so manche Überraschung für die Moderatorin bereit: Sie ist zu Gast in ihrer eigenen Show, während ihre Kollegin Vera Int-Veen durch die Sendung führt. Britts Eltern sitzen im Publikum, ehemalige Gäste sind zurück, und Schlagersänger Leonard hat eigens für Britt ein Lied komponiert. Auch der Lügendetektor kommt zum Einsatz - und dieses Mal muss Britt selbst ran ... Rechte: Sat.1

