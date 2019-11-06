Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 95vom 06.11.2019
Herzweh: Warum behandelst Du mich so mies?

Herzweh: Warum behandelst Du mich so mies?

Folge 95: Herzweh: Warum behandelst Du mich so mies?

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Marcel kann die Eifersucht seiner Freundin Christina kaum noch ertragen. Ständig befürchtet Christina, er könne fremdgehen. "Das ist schon krankhaft", meint Marcel, "dabei will ich doch nur sie!" Auch Michel will seiner Liebsten Svenja klarmachen, dass er sich nicht mehr mit anderen Frauen trifft - zwei Fälle für Britts Lügendetektor! Rechte: Sat.1

