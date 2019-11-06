Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019

Caroline hat wieder Einiges zu berichten: Am Tag davor war sie wohl im Kino und hat den blanken 'Horror' erlebt... In Julias Ratgeber' wird wieder wild gebastelt. Außerdem steht das Thema Religion ganz oben auf der Themenliste dieser Folge. Rechte: ProSieben

