Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Broken Comedy
Folge 11: Folge 11
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Diese Folge von Broken Comedy verführt Sie in die erotisch, lustigen Traumwelten der Märchen. Nach einem kleinen Zwischenstop bei Dornröschen, beschweren sich die Sieben Zwerge über Schneewittchen und der allwissende Spiegel gibt die besten Ratschläge über das Leben. Natürlich erfahren wir alle endlich die begehrte Antwort von Doreen's Mutter in 'Pussycat Prolls Inside' ... Rechte: ProSieben
Copyrights:© ProSieben