Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Broken Comedy
Folge 12: Folge 12
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Carolin bringt wieder satirische Anekdoten. Dieses Mal unter anderem über die schillernde Welt der Promis, welche ja nur noch von den 'zu-Ende-benutzten-Ex-Frauen' dominiert wird. Was Schlagersternchen Michelle mit einer Brust-OP zu tun hat und welchen neuesten Verkaufsschlager gelangweilte, im Stich gelassene 'Neo-Nazi-Jugendliche' in ihrer Freizeit verwenden - all das gibt's in dieser Ausgabe von Broken Comdey. Rechte: ProSieben
