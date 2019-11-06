Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broken Comedy

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12

Broken Comedy

Folge 12: Folge 12

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Carolin bringt wieder satirische Anekdoten. Dieses Mal unter anderem über die schillernde Welt der Promis, welche ja nur noch von den 'zu-Ende-benutzten-Ex-Frauen' dominiert wird. Was Schlagersternchen Michelle mit einer Brust-OP zu tun hat und welchen neuesten Verkaufsschlager gelangweilte, im Stich gelassene 'Neo-Nazi-Jugendliche' in ihrer Freizeit verwenden - all das gibt's in dieser Ausgabe von Broken Comdey. Rechte: ProSieben

