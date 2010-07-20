Staffel 1Folge 7vom 20.07.2010
Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen
Broken Comedy
Folge 7: Folge 7
24 Min.Folge vom 20.07.2010Ab 12
Jung, neu und total schräg: www.broken-comedy.de ist keine Abspielstation für veraltete, lägst bekannte Pleiten, Pech und Pannen oder ein Sammelbecken für private Handyfilmchen. Alles, was auf der neuen Comedy-Plattform zu finden ist, wurde ausschließlich und exklusiv für diese Seite produziert. Kurze Sketche, abgefahrene Cartoons, böse Musikvideos. In "Broken Comedy" werden alle User-Highlights dann noch einmal im Fernsehen zu sehen sein ...
Alle Staffeln im Überblick
Broken Comedy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben