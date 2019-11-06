Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen
Broken Comedy
Folge 8: Folge 8
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Carolin lässt es uns wissen: Dieses Mal zieht sich das Thema 'Kinder' wie ein roter Faden durch die Episode. In verschiedenen Sketchen, Einspielern und Clips gibt es die gesamte Bandbreite von Carolins Können zu sehen. Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Broken Comedy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben