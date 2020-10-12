Martin, Elias, Panagiota versus David, Stefanie, AleksJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.10.2020: Martin, Elias, Panagiota versus David, Stefanie, Aleks
43 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Martin Klempnow, Panagiota Petridou, David Werker und Aleks Bechtel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: SAT.1 & © Season 1, Season 3: SAT.1 emotions & © Season 1-2: Sat.1