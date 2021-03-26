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Buchstaben Battle

Ralf, Lieselotte, Jasmin versus Ricardo, Jens, Esther

SAT.1Folge vom 26.03.2021
Ralf, Lieselotte, Jasmin versus Ricardo, Jens, Esther

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Buchstaben Battle

Folge vom 26.03.2021: Ralf, Lieselotte, Jasmin versus Ricardo, Jens, Esther

43 Min.Folge vom 26.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ralf Moeller, Jasmin Wagner, Riccardo Simonetti und Esther Schweins) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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