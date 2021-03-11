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Buchstaben Battle

Alina, Lasse, Jochen versus Annett, Josephine, Ben

SAT.1Folge vom 11.03.2021
Alina, Lasse, Jochen versus Annett, Josephine, Ben

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Buchstaben Battle

Folge vom 11.03.2021: Alina, Lasse, Jochen versus Annett, Josephine, Ben

43 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Annett Möller, Jochen Schropp und Ben Blümel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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