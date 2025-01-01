Collien, Thomas, Oliver versus Mimi, Corinna, JochenJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Collien, Thomas, Oliver versus Mimi, Corinna, Jochen
43 Min.Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Buchstaben Battle". // Ruth Moschner präsentiert die Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Collien Ulmen-Fernandes, Oliver Wnuk, Mimi Fiedler, Jochen Schropp) um Zeit für das Finale kämpfen. Dort treten sie alleine an, um 26 Fragen zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions