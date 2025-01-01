Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Caroline, Lucas, Heiko versus Roman, Leonie, Angelina

SAT.1
Caroline, Lucas, Heiko versus Roman, Leonie, Angelina

Caroline, Lucas, Heiko versus Roman, Leonie, AngelinaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Caroline, Lucas, Heiko versus Roman, Leonie, Angelina

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Caroline Frier, Heiko Lochmann, Roman Lochmann und Angelina Kirsch) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen