Buchstaben Battle
Folge vom 02.09.2021: Mina, Alexandria, Matthias versus Jimi Blue, Sven, Alina
43 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mina Tander, Matthias Killing, Jimi Blue Ochsenknecht und Alina Merkau) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1