Buchstaben Battle

Marco, Elina, Detlef versus Nova, Stefan, Natasha

SAT.1Folge vom 12.07.2021
Marco, Elina, Detlef versus Nova, Stefan, Natasha

Marco, Elina, Detlef versus Nova, Stefan, NatashaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 12.07.2021: Marco, Elina, Detlef versus Nova, Stefan, Natasha

43 Min.Folge vom 12.07.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Detlef Steves, Nova Meierhenrich und Natascha Ochsenknecht) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

