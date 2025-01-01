Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Sabine, Marei, Simon versus Henning, Sven, Milka

SAT.1 emotions
Sabine, Marei, Simon versus Henning, Sven, Milka

Sabine, Marei, Simon versus Henning, Sven, MilkaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Sabine, Marei, Simon versus Henning, Sven, Milka

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Sabine Heinrich, Simon Beeck, Henning Krautmacher und Milka Loff Fernandes) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen