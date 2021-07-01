Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Jochen, Jessica, Collien versus Mimi; Guido, Oliver

SAT.1Folge vom 01.07.2021
Jochen, Jessica, Collien versus Mimi; Guido, Oliver

Jochen, Jessica, Collien versus Mimi; Guido, OliverJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 01.07.2021: Jochen, Jessica, Collien versus Mimi; Guido, Oliver

43 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Collien Ulmen-Fernandes, Mimi Fiedler und Oliver Wnuk) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

