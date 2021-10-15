Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

SAT.1Folge vom 15.10.2021
43 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ralf Bauer, Maria Clara Groppler, Martin Klempnow und Viviane Geppert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

