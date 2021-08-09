Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christina, Marina, Amiaz versus Tahnee, Johannes, Thore

SAT.1 emotionsFolge vom 09.08.2021
Folge vom 09.08.2021: Christina, Marina, Amiaz versus Tahnee, Johannes, Thore

43 Min.Folge vom 09.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Christina Luft, Amiaz Habtu, Tahnee und Thore Schölermann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

