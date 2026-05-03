Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bundesliga Pur

32. Spieltag, 1. & 2. Bundesliga

Sport1Staffel 2025Folge 36vom 03.05.2026
32. Spieltag, 1. & 2. Bundesliga

32. Spieltag, 1. & 2. BundesligaJetzt kostenlos streamen

Bundesliga Pur

Folge 36: 32. Spieltag, 1. & 2. Bundesliga

99 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Diese Sportsendung liefert eine Zusammenfassung der aktuellen Begegnungen der 1. Fußball-Bundesliga. Highlights aller Spiele des Wochenendes und alle Tore werden in Kurzform erläutert.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Bundesliga Pur
Sport1
Bundesliga Pur

Bundesliga Pur

Alle 1 Staffeln und Folgen