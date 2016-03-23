Ein Thunfisch für Captain JoeJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.03.2016: Ein Thunfisch für Captain Joe
22 Min.Folge vom 23.03.2016
Heute steht für Buddy Valastro ein Termin mit Captain Joe auf dem Plan, der Hochsee-Angeltouren in New Jersey anbietet. Er und seine Leute fahren dabei mit den Kunden aufs offene Meer, um Thunfische zu fangen. Der „Cake Boss” kommt selber von der Küste und ist ein passionierter Hobby-Fischer. Schon als Kind ist er mit seinem Vater zum Angeln gegangen und führt die Tradition jetzt mit seinen Jungs weiter. Captain Joe möchte zum fünfjährigen Jubiläum seines jüngsten Kapitäns eine Party feiern und braucht dafür eine Torte in Form eines Thunfisches, die möglichst authentisch aussehen und damit zum Highlight des Festes werden soll.
