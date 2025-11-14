Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 14.11.2025
Cappie und seine 16-jährige Tochter Alex wagen ihr bisher außergewöhnlichstes Projekt. Gemeinsam entwerfen und bauen sie ein Baumhaus, das von einem Vintage-Wohnwagen gekrönt wird. Ganze sechs Meter hoch entsteht so ein spektakulärer Rückzugsort für einen Kunden. Die Mischung aus Kreativität, Handwerk und Abenteuer macht dieses Vorhaben einzigartig.

