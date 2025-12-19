Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cappie und Alex entwerfen für ihre Kund:innen ein außergewöhnliches Rückzugsprojekt – einen Conestoga-Wagen, der Geschichte, Handwerkskunst und modernen Komfort vereint. Inspiriert vom Vater des Auftraggebers, der alte Objekte liebte, entsteht ein Ort zwischen Nostalgie und Luxus, an dem jedes Detail mit Bedacht gestaltet ist.

