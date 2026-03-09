Alpina - Luxus-BMWs mit 600 PSJetzt kostenlos streamen
CAR MAKEOVER
Folge vom 09.03.2026: Alpina - Luxus-BMWs mit 600 PS
51 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Seit 1965 macht es sich die Firma Alpina zur Aufgabe, ausgewählte BMW-Modelle einzigartiger zu gestalten. Für die Umbauten werden mitunter neue Komponenten entwickelt, die teils intern im Stammwerk in Buchloe, unweit von München, gefertigt werden. Jedes Alpina-Fahrzeug muss zahlreiche Qualitäts- und Leistungstests bestehen, bevor es für die Serienproduktion freigegeben wird. Die Reportage begleitet die Produktion eines BMW Alpina B7 sowie eines BMW SUV Alpina XB7.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6