Carlos Sainz: Live to Compete
Folge 2: Live to Compete S1 E2: Carlos Sainz - WRC-Debüt Erfolge
28 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Rallye galt in Spanien als relativ unbekannter Sport, als Carlos Sainz sein WRC-Debüt feierte - sein Erfolg änderte das aber schnell.
Genre:Autorennen, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
