Cash für Chrom
Folge vom 21.01.2020: California Calling
45 Min.Folge vom 21.01.2020Ab 12
US-Car-Experte Klaus Borrmann hält in Kalifornien Ausschau nach coolen Ami-Schlitten. Bürokraft Kathie ist bei der Shopping-Tour mit von der Partie. Aber die Dame bringt ihren sonst so nervenstarken Chef bei der Autosuche im „Golden State“ an den Rand der Verzweiflung. Die „Route 66“-Werkstatt-Crew plagen derweil in Hamburg ganz andere Sorgen. Die Profi-Schrauber sollen einen Kolbenschaden reparieren. Doch für den über 60 Jahre alten Motor des Packard Patrician gibt es kaum noch Ersatzteile. Kann Mechaniker Mirko den wertvollen Oldtimer trotzdem retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.