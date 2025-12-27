Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 27.12.2025
40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Donny Kendall wird erschossen im Central Park aufgefunden. Als Beckett und Castle seine Freunde befragen, decken sich diese gegenseitig. Sie beschuldigen einen Dealer, Donny ermordet zu haben, der belastet wiederum die Clique des Jungen. Es stellt sich heraus, dass Donnys Freund Max den tödlichen Schuss abgegeben hat, ohne zu wissen, dass die Waffe geladen war. Bevor Beckett und Castle ihn dazu befragen können, erfahren sie, dass Max sich angeblich das Leben genommen hat ...

Kabel Eins
