Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Aus Liebe zur Umwelt

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 17.11.2025
Aus Liebe zur Umwelt

Aus Liebe zur UmweltJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 10: Aus Liebe zur Umwelt

42 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Ein Ehemann und Vater wird ermordet in einem Müllschlucker eines Apartmenthauses gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer nicht nur verheiratet und Vater zweier Kindern war, sondern auch mit einer jungen Frau verlobt war, mit der er zusammengearbeitet hat. Offenbar wurde der Mann von seiner Firma als Spion in ein Konkurrenzunternehmen eingeschleust, um Betriebsgeheimnisse auszuspionieren. Unterdessen beginnt Alexis' Volontariat auf dem Revier ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 3 Staffeln und Folgen