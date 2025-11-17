Castle
Folge 10: Aus Liebe zur Umwelt
42 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Ein Ehemann und Vater wird ermordet in einem Müllschlucker eines Apartmenthauses gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer nicht nur verheiratet und Vater zweier Kindern war, sondern auch mit einer jungen Frau verlobt war, mit der er zusammengearbeitet hat. Offenbar wurde der Mann von seiner Firma als Spion in ein Konkurrenzunternehmen eingeschleust, um Betriebsgeheimnisse auszuspionieren. Unterdessen beginnt Alexis' Volontariat auf dem Revier ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
12
