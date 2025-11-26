Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Zu viel des Guten

Kabel EinsStaffel 2Folge 23vom 26.11.2025
Zu viel des Guten

Castle

Folge 23: Zu viel des Guten

42 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Damian Wilder, Hersteller von Pflegeprodukten für Männer, wird ermordet aufgefunden. Die Spuren am Tatort führen in zwei unterschiedliche Richtungen: Tierschutzaktivisten und ein Dieb, der es auf die wertvolle Sammlung seltener Bücher des Opfers abgesehen hatte, sind die Hauptverdächtigen. Während Castle auf die Tierschützer setzt, ist Demming davon überzeugt, dass der Dieb den Mord begangen hat. Das Buhlen um Becketts Aufmerksamkeit erreicht einen neuen Höhepunkt ...

