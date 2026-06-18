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Castle

Ein Haufen Kläffer

sixxStaffel 4Folge 13vom 18.06.2026
Ein Haufen Kläffer

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Castle

Folge 13: Ein Haufen Kläffer

42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Tierischer Fall für Castle und Beckett: Francisco Pilar, ein Hundeshow-Juror, wurde mit einer Leine erwürgt. Bei der Vernehmung des Reality-TV-Starletts Kay Cappuccio, der für das Pilar arbeitete, stellt sich heraus, dass der Ermordete in letzter Zeit unter Paranoia litt. Während Beckett und ihr Team die Ermittlungen aufnehmen, spricht Castle mit der Hundetherapeutin Dr. Barker. Schließlich scheint Franciscos Hund Royal der einzige Zeuge zu sein ...

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