Castle
Folge 17: Es war einmal ein Verbrechen
41 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Der böse Wolf ist dem Märchenbuch entsprungen: So scheint es zumindest, als im Central Park eine tote junge Frau im Rotkäppchen-Kostüm entdeckt wird - Amy Morgan. Im Gesicht hat sie Kratzspuren von einem Tier und an der Kleidung werden Wolfshaare gefunden. Gestorben ist sie allerdings an einer Überdosis Betäubungsmittel. Kurz vor ihrem Tod hatte die Anwältin eine hohe Summe Geld abgehoben, doch wofür, ist unklar. Kurz darauf wird auch ein totes Schneewittchen gefunden ...
