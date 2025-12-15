Dem Dreifachmörder auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Dem Dreifachmörder auf der Spur
42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Auf einer Baustelle wird die Leiche von Jane Herzfeld in flüssigem Beton entdeckt. Die Ermittlungen ergeben, dass die Studentin mit Ryans Dienstwaffe erschossen wurde, die ihm vor einigen Monaten vom Dreifachmörder Jerry Tyson gestohlen wurde. An Janes Kleidung finden sich Spuren von Kokain, ihre Mutter verdächtigt sofort ihren Exfreund Finn McQueen. Ryan fühlt sich schuldig am Tod der jungen Frau und schwört, Jerry Tyson zu finden ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
