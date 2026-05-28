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Castle

Heartbreak Hotel

sixxStaffel 4Folge 8vom 28.05.2026
Heartbreak Hotel

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Castle

Folge 8: Heartbreak Hotel

42 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Bei einem Lagerhaus in den New Yorker Docks wird die Leiche des Casinobesitzers Sam Siegel gefunden. Um herauszufinden, was passiert ist, schickt Captain Gates Esposito, Ryan und Castle nach Atlantic City, um sich auf Spurensuche zu machen. Während Beckett in New York weiterermittelt, kommen die Jungs in Atlantic City schnell auf dumme Gedanken - immerhin steht Ryans Junggesellenabschied unmittelbar bevor. Schnell haben die drei eine Menge Ärger am Hals ...

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