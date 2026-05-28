Castle
Folge 8: Heartbreak Hotel
42 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Bei einem Lagerhaus in den New Yorker Docks wird die Leiche des Casinobesitzers Sam Siegel gefunden. Um herauszufinden, was passiert ist, schickt Captain Gates Esposito, Ryan und Castle nach Atlantic City, um sich auf Spurensuche zu machen. Während Beckett in New York weiterermittelt, kommen die Jungs in Atlantic City schnell auf dumme Gedanken - immerhin steht Ryans Junggesellenabschied unmittelbar bevor. Schnell haben die drei eine Menge Ärger am Hals ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH
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