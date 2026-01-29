Castle
Folge 21: Wachtel oder Täubchen
Während eines Geschäftsessens fällt ein Gast tot vom Stuhl. Untersuchungen ergeben, dass ihm ein sehr seltenes Gift untergeschoben wurde. Außerdem wird klar, dass der Anschlag eigentlich dem attraktiven Geschäftsmann und Erfinder Eric Vaughn galt, der nun Personenschutz von Becketts Einheit fordert. Dass ausgerechnet Beckett den Job übernimmt, gefällt Castle allerdings gar nicht - schließlich ist Vaughn charmant und attraktiv, und die Beziehung kriselt gerade ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
