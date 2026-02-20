Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Smells Like Teen Spirit

Kabel Eins Staffel 6 Folge 15 vom 20.02.2026
Smells Like Teen Spirit

Castle

Folge 15: Smells Like Teen Spirit

41 Min. Folge vom 20.02.2026 Ab 12

Madison Beaumont telefoniert gerade mit ihren Freundinnen via Facetime, als die Highschool-Schülerin von einer unsichtbaren Kraft durch ihr Zimmer geschleudert wird. Kurz darauf stirbt sie an einer schweren Kopfverletzung, die ihr mit übermenschlicher Kraft zugefügt worden sein muss. Der Fall führt die Ermittler an Castles alte Schule. Deren Direktor berichtet ihm und Beckett, dass Madison kurz zuvor ihre Mitschülerin Jordan ärgerte, die offenbar telekinetische Kräfte hat.

Kabel Eins
