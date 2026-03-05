Castle
Folge 2: Puppenmord
42 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Der CEO einer Spielwarenfirma wird ermordet. Offenbar war er undercover im Betrieb unterwegs, um einen internen Drogenschmugglerring hochzunehmen, der den Ruf der Firma gefährdet. Während Castle und Beckett an dem Fall arbeiten, versucht der Schriftsteller weiterhin, eine Erklärung für sein mysteriöses Verschwinden zu finden. Bei der Verfolgung diverser Spuren landet er in Montreal ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
