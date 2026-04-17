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Castle

Rache auf Russisch

Kabel EinsStaffel 8Folge 11vom 17.04.2026
Rache auf Russisch

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Folge 11: Rache auf Russisch

41 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Grigory Mishkin, Sohn des russischen Konsulatsbeamten, wird ermordet aufgefunden. Auf Bestehen des Generalkonsuls unterstützt Vasiliy Zhirov die Ermittlungen. Als großer Fan von Castle gelingt es ihm, den ehemaligen Berater in den Fall hineinzuziehen.

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